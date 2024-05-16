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Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Львов (81403) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
2454,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
2454,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
2676,90 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
2419,99
Экономия: -12,31 грн
2407,68 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (1)
2419,99
Экономия: -12,31 грн
2407,68 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
2419,99
Экономия: -12,31 грн
2407,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
2712,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
2577,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 34
Всего: раствор для инъекций (2)
2407,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: шприц (5)
2676,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
Всего: упаковка (1)
2478,99
Экономия: -71,31 грн
2407,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
2713,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 68
Всего: раствор для инъекций (3)
2454,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: шприц (5)
2639,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
2698,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: шприц (5)
2644,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
2414,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Черновола Вячеслава, 1
Всего: раствор для инъекций (5)
2454,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 05:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 76
Всего: упаковка (1)
2454,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: шприц (7)
2699,70 грн