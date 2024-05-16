Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Львов (81403) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
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Львов, пл. Соборная, 1
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Львов, ул. Любинская, 96
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Львов, ул. Миколайчука, 9
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Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
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Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
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Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
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Ивано-Франковск, ул. Матейко, 34
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Тернополь, ул. Торговица, 7
Подорожник
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Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
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Луцк, просп. Соборности, 11-В
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Всего: раствор для инъекций (3)
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Волочиск, ул. Независимости, 68
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Ровно, ул. Соборная, 192-Д
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Всего: упаковка (1)
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Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Аптека 9-1-1
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Всего: шприц (5)
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Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
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Всего: раствор для инъекций (5)
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Березно, ул. Черновола Вячеслава, 1
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Всего: упаковка (1)
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Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 76
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Всего: шприц (7)
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27