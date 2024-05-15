Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (81403) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: шприц (3)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Не болей! семья аптек
Подробнее
Всего: упаковка (1), шприц (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), шприц (3)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (5)
Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Аптека твоей родини
Подробнее
Всего: шприц (9)
Открыто Закроется в 18:45
Никополь, просп. Трубников, 85
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: шприц (8)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: шприц (6)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: шприц (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: шприц (5)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: шприц (7)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: шприц (2)
Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: шприц (5)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б