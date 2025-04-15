Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1073,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -67,20 грн
1096,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -67,20 грн
1096,80 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1117,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -47,20 грн
1116,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -25,20 грн
1138,80 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -25,20 грн
1138,80 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -47,20 грн
1116,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1068,87 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1134,00
Экономия при брони: -16,10 грн
1117,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -96,00 грн
1068,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1087,60 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1111,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
9.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1164,00
Экономия при брони: -25,20 грн
1138,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,50 грн
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Подорожник
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
62.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1178,40 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
63.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1204,40 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1213,00 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1089,90 грн