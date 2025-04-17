Винница (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1156,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1169,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1119,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1154,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1183,00 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
80.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1182,80 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 10-А
109.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1184,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,90
Экономия при брони: -39,60 грн
1143,30 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1074,14
Экономия при брони: -18,54 грн
1055,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
111.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1141,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
111.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1181,60
Экономия при брони: -38,30 грн
1143,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 25
111.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1103,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1157,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1159,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Песчанка, ул. Центральная, 49
117.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1114,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
131.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 14
132.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1109,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1196,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
132.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1180,35 грн