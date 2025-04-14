Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1180,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1114,84 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1134,30
Экономия при брони: -15,40 грн
1118,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1075,84 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1138,40
Экономия при брони: -19,50 грн
1118,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1114,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1020,53 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1095,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1134,30
Экономия при брони: -15,40 грн
1118,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
6.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1038,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1177,50
Экономия при брони: -58,60 грн
1118,90 грн
Зарина
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
9.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1178,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Архитекторская, 22
11.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1147,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 82
12.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
13.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1002,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
14.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim