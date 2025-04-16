Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1117,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1096,80 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1088,50 грн
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Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1171,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1002,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
107.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1020,53 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
107.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1138,40
Экономия при брони: -19,50 грн
1118,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
107.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1150,36 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1180,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1134,30
Экономия при брони: -15,40 грн
1118,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1114,84 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1092,84 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
108.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1134,30
Экономия при брони: -15,40 грн
1118,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
108.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1038,15 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
109.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1114,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
109.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
110.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim