Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
614,90
Экономия при брони: -59,95 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1169,60
Экономия при брони: -59,70 грн
1109,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1013,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1110,72 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1117,60
Экономия при брони: -7,70 грн
1109,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1193,40
Экономия при брони: -83,50 грн
1109,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1019,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1157,30
Экономия при брони: -47,40 грн
1109,90 грн
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1104,10 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,90
Экономия при брони: -73,00 грн
1109,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1140,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1141,60
Экономия при брони: -31,70 грн
1109,90 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1103,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1038,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Сыховская, 26
5.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1059,29 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,90 грн
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Пульс
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
8.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1155,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Давыдов, ул. Галицкая, 15-А
13.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
818,03
Экономия при брони: -0,08 грн
Пульс
Жолква, ул. Львовская, 86
24.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1214,40 грн