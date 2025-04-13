Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1103,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1136,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1060,40 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Фармация
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1157,34
Экономия при брони: -42,08 грн
1115,26 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1143,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1159,76
Экономия при брони: -42,16 грн
1117,60 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,10 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1190,75 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1061,38 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1170,12
Экономия при брони: -35,10 грн
1135,02 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1174,86
Экономия при брони: -42,71 грн
1132,15 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1202,47
Экономия при брони: -43,73 грн
1158,74 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1109,10 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1229,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1134,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,44 грн