Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1212,00
Экономия при брони: -45,20 грн
1166,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
876,38
Экономия при брони: -36,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1187,90
Экономия при брони: -68,00 грн
1119,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1191,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1111,60
Экономия при брони: -147,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
87.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
92.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1188,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1188,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1125,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1210,68 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
106.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1010,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1100,68 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1121,10
Экономия при брони: -112,30 грн
1008,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1033,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11-Б
108.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1033,02 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
876,00
Экономия при брони: -16,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
113.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1108,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
113.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1104,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Богдановка, ул. Мира, 20
113.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1168,52 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
114.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim