Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1146,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1169,12 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1155,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1112,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1101,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1005,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1124,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1205,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1136,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
4.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1088,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1132,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1020,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 29-Г
8.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,40
Экономия при брони: -45,80 грн
1136,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1181,60
Экономия при брони: -45,00 грн
1136,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1216,36 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1100,00 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim