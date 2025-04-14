Днепр (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1187,90
Экономия при брони: -9,20 грн
1178,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1187,90
Экономия при брони: -9,20 грн
1178,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1104,66
Экономия при брони: -10,66 грн
1094,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1098,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1087,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1146,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1178,70 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1153,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1212,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1186,90 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1115,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1154,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
6.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1204,30 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1139,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
9.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1127,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 21-А
13.2 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1151,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
13.8 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1178,70 грн