Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1144,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1165,40
Экономия при брони: -21,10 грн
1144,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1099,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1116,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1235,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1186,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1161,10
Экономия при брони: -16,80 грн
1144,30 грн
В городах рядом
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1161,10
Экономия при брони: -0,10 грн
1161,00 грн
Подорожник
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1102,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1102,80 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1242,50 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1110,79 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1157,31
Экономия при брони: -47,31 грн
1110,00 грн
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1186,08
Экономия при брони: -35,58 грн
1150,50 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
114.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1181,90 грн
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1182,10
Экономия при брони: -17,20 грн
1164,90 грн
Біла ромашка
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1180,08
Экономия при брони: -35,40 грн
1144,68 грн
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1190,40
Экономия при брони: -25,50 грн
1164,90 грн
Подорожник
Иванков, ул. Проскуры Ивана, 3
115.1 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1190,40
Экономия при брони: -72,20 грн
1118,20 грн
Мед-сервис
Вышгород, ул. Набережная, 2
115.5 км
Микардис® таблетки 80 мг блистер №28
Boehringer Ingelheim
1107,80 грн