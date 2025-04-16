Киев
Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)

Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 53 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
59,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
61,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
69,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
70,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
59,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
59,97 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
59,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
55,80
Экономия при брони: -2,50 грн
53,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
61,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
59,97 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
70,00 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
69,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
53,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
69,00 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
69,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
61,12 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
59,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
70,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
70,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
69,90 грн
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