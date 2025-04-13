Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
57,40
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Левомицетин таблетки 0.5 г блистер №10
Монфарм