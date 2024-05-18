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Аскофен-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка, №6 - Запорожье (4850) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (8)
26,00
Экономия: -10,00 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
25,00
Экономия: -9,00 грн
16,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (8)
23,01
Экономия: -7,10 грн
15,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (7)
21,16
Экономия: -5,26 грн
15,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (7)
17,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (14)
21,44
Экономия: -2,80 грн
18,64 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (18)
25,00
Экономия: -9,00 грн
16,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (11)
25,00
Экономия: -9,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (20)
22,40
Экономия: -3,80 грн
18,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
20,80
Экономия: -2,16 грн
18,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (12)
21,39
Экономия: -0,94 грн
20,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (12)
25,00
Экономия: -9,00 грн
16,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
21,51
Экономия: -5,60 грн
15,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (14)
21,09
Экономия: -5,47 грн
15,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (28)
21,60
Экономия: -2,20 грн
19,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (8)
27,00
Экономия: -9,00 грн
18,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (6)
20,49
Экономия: -4,58 грн
15,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (10)
23,33
Экономия: -7,69 грн
15,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (13)
21,74
Экономия: -6,15 грн
15,59 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
25,00
Экономия: -9,00 грн
16,00 грн