Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
71,70
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
61,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
32,39
Экономия при брони: -2,09 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
62,07
Экономия при брони: -4,01 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
32,09
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
70,41
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
71,70
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Счастливая, 15
9.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
33,54
Экономия при брони: -1,09 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Юбилейный, 29
10.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
11.5 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
29,07
Экономия при брони: -1,32 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
79,60
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Рустави, 2
11.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
29,21
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
11.9 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
59,15
Экономия при брони: -3,18 грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
56.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
29,72
Экономия при брони: -1,97 грн
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis