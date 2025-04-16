Николаев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека24
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
31,73
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
33,91
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
32,88
Экономия при брони: -1,24 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
28,79
Экономия при брони: -1,36 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
57,80
Экономия при брони: -2,73 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
27,61
Экономия при брони: -1,04 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
57,24
Экономия при брони: -2,17 грн
Бажаемо здоровья
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
96.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 45 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
99.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
99.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis