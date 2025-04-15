Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
40,40
Экономия при брони: -2,34 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
64,92
Экономия при брони: -3,76 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
37,67
Экономия при брони: -2,15 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
18,55
Экономия при брони: -0,64 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
66,80
Экономия при брони: -2,32 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
40,46
Экономия при брони: -2,40 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
59,03
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
D.s.
Львов, ул. Широкая, 87
3.9 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis