Киев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
65,00
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
40,64
Экономия при брони: -2,58 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
68,10
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
30,69
Экономия при брони: -1,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
40,51
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
39,05
Экономия при брони: -1,44 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
78,42
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
62,69
Экономия при брони: -2,27 грн
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
28,60
Экономия при брони: -1,18 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
57,45
Экономия при брони: -2,38 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
65,00
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
32,05
Экономия при брони: -1,73 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
40,40
Экономия при брони: -2,34 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
55,31
Экономия при брони: -3,21 грн