Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
80,22
Экономия при брони: -4,24 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
68,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
11,22
Экономия при брони: -0,43 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
33,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
80,86
Экономия при брони: -4,88 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
37,95
Экономия при брони: -2,43 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
76,54
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
38,69
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
38,45
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
39,46
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis