Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
38,23
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
31,79
Экономия при брони: -1,47 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
64,13
Экономия при брони: -2,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
32,56
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
75,97
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
37,21
Экономия при брони: -1,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
31,04
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
81,47
Экономия при брони: -5,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Покотиловка, ул. Сковороды, 51
9.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, перек. Комарова / Квартальная, 9-Б/18-Б
11.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, въезд Набережный, 7
11.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
14.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Буды, ул. Железнодорожная, 18
19.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis