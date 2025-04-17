Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
67,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
28,60
Экономия при брони: -1,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
67,64
Экономия при брони: -2,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
28,72
Экономия при брони: -1,56 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis