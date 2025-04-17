Киев
Эмлодин® (Emlodin®)

Эмлодин® (Emlodin®)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 16 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
28,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
31,21 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
68,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
43,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
55,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
26,40 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
55,12 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
20,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
67,30
Экономия при брони: -1,40 грн
65,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
55,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
28,60
Экономия при брони: -1,44 грн
27,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
31,00 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
68,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
64,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
67,64
Экономия при брони: -2,98 грн
64,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
14,55 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
55,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
26,03 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
61,40 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
33,70 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
47,97 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
30,60 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
64,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
28,72
Экономия при брони: -1,56 грн
27,16 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
30,60 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
63,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
55,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
Эмлодин® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
26,50 грн
Эмлодин® таблетки 10 мг блистер №30
Egis
55,12 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное