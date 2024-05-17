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Амброксол таблетки 0,03 г блистер в пачке, №20 - Запорожье (187578) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
23,98
Экономия: -1,58 грн
22,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
25,45
Экономия: -3,73 грн
21,72 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (5)
25,23
Экономия: -4,33 грн
20,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (4)
24,68
Экономия: -2,41 грн
22,27 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (9)
23,27
Экономия: -1,55 грн
21,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
Всего: упаковка (6)
23,79
Экономия: -2,27 грн
21,52 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (16)
23,20
Экономия: -1,88 грн
21,32 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
23,25
Экономия: -2,42 грн
20,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Строителей, 18/6
Всего: упаковка (9)
23,68
Экономия: -2,07 грн
21,61 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 255
Всего: упаковка (12)
23,91
Экономия: -3,01 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (5)
23,17
Экономия: -2,05 грн
21,12 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (9)
23,08
Экономия: -1,95 грн
21,13 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 56
Всего: упаковка (8)
24,73
Экономия: -3,66 грн
21,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (9)
25,99
Экономия: -4,30 грн
21,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
26,43
Экономия: -3,63 грн
22,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (10)
23,03
Экономия: -1,51 грн
21,52 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (2), блистер (1)
21,75
Экономия: -2,59 грн
19,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (2)
25,64
Экономия: -4,74 грн
20,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (2)
25,22
Экономия: -2,72 грн
22,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (5), блистер (1)
25,13
Экономия: -2,34 грн
22,79 грн