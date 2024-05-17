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Амброксол таблетки 0,03 г блистер в пачке, №20 - Одесса (187578) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
22,97
Экономия: -1,16 грн
21,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
23,51
Экономия: -1,70 грн
21,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
25,03
Экономия: -3,36 грн
21,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123/2-А
Всего: упаковка (6)
23,01
Экономия: -2,84 грн
20,17 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (5), блистер (1)
25,54
Экономия: -2,75 грн
22,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (2)
25,26
Экономия: -2,76 грн
22,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (2)
25,34
Экономия: -4,44 грн
20,90 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (2), блистер (1)
21,73
Экономия: -2,57 грн
19,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (10)
23,44
Экономия: -1,92 грн
21,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
26,34
Экономия: -3,54 грн
22,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (9)
26,03
Экономия: -4,34 грн
21,69 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 56
Всего: упаковка (8)
25,02
Экономия: -3,95 грн
21,07 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (9)
23,46
Экономия: -2,33 грн
21,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (5)
23,14
Экономия: -2,02 грн
21,12 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
Всего: упаковка (12)
23,39
Экономия: -2,49 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 18/6
Всего: упаковка (9)
23,31
Экономия: -1,70 грн
21,61 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
22,99
Экономия: -2,16 грн
20,83 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (16)
23,10
Экономия: -1,78 грн
21,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
Всего: упаковка (6)
23,37
Экономия: -1,85 грн
21,52 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (9)
23,72
Экономия: -2,00 грн
21,72 грн