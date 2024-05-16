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Амброксол таблетки 0,03 г блистер в пачке, №20 - Киев (187578) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
30,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (8)
30,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (30)
24,39
Экономия: -4,18 грн
20,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
30,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (27), блистер (1)
22,75
Экономия: -2,52 грн
20,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (26)
20,29
Экономия: -3,76 грн
16,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (30)
24,62
Экономия: -3,42 грн
21,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (28)
25,57
Экономия: -4,40 грн
21,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (26)
20,23
Экономия: -3,70 грн
16,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (18), блистер (1)
23,06
Экономия: -2,16 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (25)
18,59
Экономия: -1,97 грн
16,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (22)
23,41
Экономия: -2,51 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (25)
23,93
Экономия: -2,86 грн
21,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вишняковская, 9
Всего: упаковка (24)
19,99
Экономия: -3,43 грн
16,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
24,58 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 9
Всего: упаковка (1)
27,50 грн
Сити-фарм
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (3)
25,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
Всего: упаковка (1)
6,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (4)
24,25
Экономия: -1,98 грн
22,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (5)
25,28
Экономия: -4,38 грн
20,90 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (16)
22,97
Экономия: -1,65 грн
21,32 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (9)
23,37
Экономия: -2,24 грн
21,13 грн