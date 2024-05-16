К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Воскресенская, 4-А Всего: упаковка (4) 24,25 Экономия: -1,98 грн 22,27 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1 Всего: упаковка (4) 25,45 Экономия: -4,55 грн 20,90 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А Всего: упаковка (1) 23,70 Экономия: -1,30 грн 22,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Базарная, 28 Всего: упаковка (1) 25,88 Экономия: -4,16 грн 21,72 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 166-В Всего: упаковка (25) 23,65 Экономия: -2,58 грн 21,07 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Вишняковская, 9 Всего: упаковка (24) 19,99 Экономия: -3,43 грн 16,56 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б Всего: упаковка (25) 18,59 Экономия: -1,97 грн 16,62 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В Всего: упаковка (22) 23,41 Экономия: -2,51 грн 20,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Князей Острожских, 46/2 Всего: упаковка (30) 24,62 Экономия: -3,42 грн 21,20 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (8) 30,28 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 22 Всего: упаковка (5) 30,22 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (3) 30,10 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Антоновича, 66 Всего: упаковка (28) 25,45 Экономия: -4,28 грн 21,17 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7 Всего: упаковка (27), блистер (1) 22,75 Экономия: -2,52 грн 20,23 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15 Всего: упаковка (30) 24,39 Экономия: -4,18 грн 20,21 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16 Всего: упаковка (26) 20,29 Экономия: -3,76 грн 16,53 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21 Всего: упаковка (26) 20,23 Экономия: -3,70 грн 16,53 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47 Всего: упаковка (18), блистер (1) 23,07 Экономия: -2,17 грн 20,90 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 136 Всего: упаковка (1) 24,58 грн Забронировать

Фармакопейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д Всего: упаковка (16) 22,97 Экономия: -1,65 грн 21,32 грн Забронировать