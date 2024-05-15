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Амброксол таблетки 0,03 г блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (187578) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (4)
24,25
Экономия: -1,98 грн
22,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (4)
25,45
Экономия: -4,55 грн
20,90 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
23,70
Экономия: -1,30 грн
22,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
25,88
Экономия: -4,16 грн
21,72 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (16)
22,97
Экономия: -1,65 грн
21,32 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (9)
23,18
Экономия: -1,46 грн
21,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
Всего: упаковка (6)
23,45
Экономия: -1,93 грн
21,52 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
23,34
Экономия: -2,51 грн
20,83 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 255
Всего: упаковка (12)
23,60
Экономия: -2,70 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Строителей, 18/6
Всего: упаковка (9)
23,91
Экономия: -2,30 грн
21,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (5)
22,60
Экономия: -1,48 грн
21,12 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (9)
23,37
Экономия: -2,24 грн
21,13 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 56
Всего: упаковка (8)
24,85
Экономия: -3,78 грн
21,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (9)
26,35
Экономия: -4,66 грн
21,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
27,17
Экономия: -4,37 грн
22,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (10)
23,78
Экономия: -2,26 грн
21,52 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (2), блистер (1)
21,37
Экономия: -2,21 грн
19,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (2)
25,46
Экономия: -4,56 грн
20,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -2,70 грн
22,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (5), блистер (1)
25,17
Экономия: -2,38 грн
22,79 грн