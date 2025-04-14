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Сонован (Sonovan)
Сонован (Sonovan)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Грицюка, 1
707.0 км
Сонован таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Pharmascience
79,94
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
331.7 км
Сонован таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Pharmascience
Сонован таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №20
Pharmascience
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
339.8 км
Сонован таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Pharmascience
Сонован таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №20
Pharmascience
Селена-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 11
390.7 км
Сонован таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Pharmascience
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
721.8 км
Сонован таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №10
Pharmascience
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