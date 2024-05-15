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Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер в коробке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (180998) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (18)
12,80
Экономия: -1,40 грн
11,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
12,04
Экономия: -0,58 грн
11,46 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
12,80
Экономия: -1,40 грн
11,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (3)
12,80
Экономия: -1,40 грн
11,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
11,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (3)
10,23 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
11,90
Экономия: -0,50 грн
11,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (3)
11,98
Экономия: -0,65 грн
11,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
11,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
11,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (3)
10,88
Экономия: -0,68 грн
10,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (4)
10,71
Экономия: -0,51 грн
10,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
11,96
Экономия: -0,50 грн
11,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
11,03 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (6)
11,90
Экономия: -1,40 грн
10,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (4)
12,80
Экономия: -1,40 грн
11,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
11,98
Экономия: -0,65 грн
11,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (1)
11,41
Экономия: -0,08 грн
11,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 112-Б
Всего: упаковка (3)
11,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: блистер (1)
11,40 грн