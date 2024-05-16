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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер, №50 - Львов (43070) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
24,12 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
23,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
25,51
Экономия: -0,92 грн
24,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
27,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
27,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
22,94 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
24,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
27,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
27,75
Экономия: -3,16 грн
24,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
26,39
Экономия: -1,80 грн
24,59 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
25,30
Экономия: -0,71 грн
24,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
26,20
Экономия: -1,61 грн
24,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
26,38
Экономия: -1,79 грн
24,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (30)
27,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (8)
27,11
Экономия: -2,52 грн
24,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
27,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (2)
27,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
26,38
Экономия: -1,79 грн
24,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
26,38
Экономия: -1,79 грн
24,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
26,78
Экономия: -2,19 грн
24,59 грн