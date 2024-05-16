К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 19-А Всего: упаковка (5) 865,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Деревлянская, 8 Всего: упаковка (6) 790,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иорданская, 1 Всего: раствор для инъекций (48) 820,50 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б Всего: упаковка (1) 839,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 24 Всего: упаковка (1) 899,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 4 Всего: упаковка (3) 878,00 грн