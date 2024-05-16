Артифрин-Здоровье раствор для инъекций ампула 1.7 мл в блистере в коробках, №10 - Киев (63503) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Перша
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Гала аптека
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Глеваха, ул. Грушевского, 42
Аптека
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Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Волыньфарм
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Открыто Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
Волыньфарм
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Всего: раствор для инъекций (4)
Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 16
Волыньфарм
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Волыньфарм
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Всего: упаковка (17)
Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 3-А
Семейная аптека
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 14:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Астарта
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Открыто Закроется в 15:00
Харьков, просп. Науки, 64