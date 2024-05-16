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Артифрин-Здоровье раствор для инъекций ампула 1.7 мл в блистере в коробках, №10 - Киев (63503) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
162,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (4)
155,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (8)
184,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
186,80 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (5)
153,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (9)
159,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (3)
153,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
190,00
Экономия: -43,00 грн
147,00 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
150,79
Экономия: -1,63 грн
149,16 грн
Перша
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (9)
160,75
Экономия: -0,25 грн
160,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: раствор для инъекций (5)
90,42 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Глеваха, ул. Грушевского, 42
Всего: упаковка (3)
185,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
166,90 грн
Волыньфарм
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Открыто Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
Всего: упаковка (2)
129,46 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 16
Всего: раствор для инъекций (4)
114,93 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (3)
111,72 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 3-А
Всего: упаковка (17)
89,37 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 14:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (7)
145,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 15:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: раствор для инъекций (3)
133,00 грн