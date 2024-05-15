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Артифрин-Здоровье раствор для инъекций ампула 1.7 мл в блистере в коробках, №10 - Днепр (Днепропетровск) (63503) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
190,00
Экономия: -43,00 грн
147,00 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
149,83 грн
Перша
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (9)
161,29
Экономия: -0,20 грн
161,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: раствор для инъекций (5)
89,66 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (6)
145,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется через 57 мин
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: раствор для инъекций (8)
133,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
166,90 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: упаковка (1)
166,90 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (10)
159,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (4)
155,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: раствор для инъекций (6)
153,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Глеваха, ул. Грушевского, 42
Всего: упаковка (3)
185,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (6)
184,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
162,50 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
186,80 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (3)
153,00 грн
Волыньфарм
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Открыто Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
Всего: упаковка (2)
129,46 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 16
Всего: раствор для инъекций (2)
114,93 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (3)
111,72 грн