К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 80 Всего: упаковка (4) 190,00 Экономия: -43,00 грн 147,00 грн Забронировать

Аптека семейная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б Всего: упаковка (1) 149,83 грн Забронировать

Перша Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91 Всего: упаковка (9) 161,29 Экономия: -0,20 грн 161,09 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32 Всего: раствор для инъекций (5) 89,66 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1 Всего: упаковка (6) 145,00 грн

Астарта Подробнее Открыто Закроется через 57 мин График работы Харьков, просп. Науки, 64 Всего: раствор для инъекций (8) 133,00 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 166,90 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Бровары, ул. Героев Украины, 11 Всего: упаковка (1) 166,90 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 4 Всего: упаковка (10) 159,00 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б Всего: упаковка (4) 155,00 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 24 Всего: раствор для инъекций (6) 153,00 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Глеваха, ул. Грушевского, 42 Всего: упаковка (3) 185,00 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2 Всего: упаковка (6) 184,00 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Деревлянская, 8 Всего: упаковка (2) 162,50 грн

Аптека для економних Подробнее Открыто Круглосуточно Киев, ул. Дорогожицкая, 17 Всего: упаковка (2) 186,80 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 19-А Всего: упаковка (1) 150,00 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Прилужная, 4/15 Всего: упаковка (3) 153,00 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Круглосуточно Луцк, ул. Загородная, 20 Всего: упаковка (2) 129,46 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Луцк, просп. Грушевского Президента, 16 Всего: раствор для инъекций (2) 114,93 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Луцк, просп. Воли, 4/1 Всего: упаковка (3) 111,72 грн