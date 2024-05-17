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Азалептол таблетки 100 мг блистер, №50 - Запорожье (94544) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (20)
85,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: блистер (3)
84,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
99,13
Экономия: -20,00 грн
79,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
79,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
94,35
Экономия: -3,35 грн
91,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
93,04
Экономия: -3,04 грн
90,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
87,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
94,23
Экономия: -3,23 грн
91,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
101,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
95,07
Экономия: -13,18 грн
81,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
87,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
94,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
95,98
Экономия: -8,72 грн
87,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
102,75
Экономия: -20,91 грн
81,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
100,00
Экономия: -10,13 грн
89,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
92,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
86,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
97,19
Экономия: -4,26 грн
92,93 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
84,20 грн