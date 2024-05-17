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Азалептол таблетки 25 мг блистер, №50 - Запорожье (94542) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
28,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (9)
33,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
35,96
Экономия: -2,72 грн
33,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
34,91
Экономия: -3,47 грн
31,44 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
34,40
Экономия: -0,40 грн
34,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
34,78
Экономия: -0,78 грн
34,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
33,21
Экономия: -2,19 грн
31,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
37,14
Экономия: -5,22 грн
31,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
36,02
Экономия: -1,79 грн
34,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
32,82
Экономия: -1,67 грн
31,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
35,57
Экономия: -1,34 грн
34,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
36,84
Экономия: -2,62 грн
34,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
34,42
Экономия: -1,27 грн
33,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
31,07
Экономия: -1,77 грн
29,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
34,35
Экономия: -2,05 грн
32,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
34,59
Экономия: -1,44 грн
33,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
36,30
Экономия: -1,99 грн
34,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
32,21
Экономия: -1,37 грн
30,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
31,81
Экономия: -1,81 грн
30,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
36,16
Экономия: -2,16 грн
34,00 грн