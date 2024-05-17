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Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Запорожье (41712) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
35,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
31,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
34,91
Экономия: -2,39 грн
32,52 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
33,76 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
33,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
28,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
35,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
33,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (2)
34,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (2)
32,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
34,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
33,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
34,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
31,98 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
34,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
31,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (2)
33,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
34,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
34,29 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
27,09 грн