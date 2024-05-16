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Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Львов (41712) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
32,58 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
34,25
Экономия: -1,67 грн
32,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (5)
34,93
Экономия: -2,35 грн
32,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (3)
34,91
Экономия: -2,33 грн
32,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
33,77 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
34,24
Экономия: -1,66 грн
32,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
34,91
Экономия: -2,33 грн
32,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
35,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Пулюя Ивана, 40
Всего: упаковка (3)
34,90
Экономия: -2,32 грн
32,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
28,63 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
34,14 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
35,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
35,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
32,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (2)
32,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
Всего: упаковка (1)
34,91
Экономия: -2,33 грн
32,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
Всего: упаковка (4)
34,91
Экономия: -2,33 грн
32,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 17
Всего: упаковка (3)
34,91
Экономия: -2,33 грн
32,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
34,91
Экономия: -2,33 грн
32,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (4)
32,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, пл. Чайковского, 2
Всего: упаковка (2)
34,24
Экономия: -1,66 грн
32,58 грн