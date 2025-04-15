Левомицетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
39,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,04
Экономия при брони: -2,74 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
34,90
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
39,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,73
Экономия при брони: -1,26 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
34,70
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,63
Экономия при брони: -2,33 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,83
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
39,00
Экономия при брони: -1,00 грн