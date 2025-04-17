Левомицетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
32,03
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
35,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
31,66
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
34,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
35,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
35,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,63
Экономия при брони: -2,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
34,80
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,75
Экономия при брони: -3,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
35,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,74
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
36,98
Экономия при брони: -1,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
35,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
35,20
Экономия при брони: -3,10 грн