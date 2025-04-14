Левомицетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,61
Экономия при брони: -1,78 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
30,43
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,93
Экономия при брони: -1,72 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,67
Экономия при брони: -1,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
34,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
32,15
Экономия при брони: -1,48 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
33,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,81
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,37
Экономия при брони: -2,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье