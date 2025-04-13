Левомицетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 805 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
42,26
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
42,88
Экономия при брони: -9,21 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,35
Экономия при брони: -3,11 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
33,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье