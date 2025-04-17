Левомицетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
36,80
Экономия при брони: -4,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
36,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,70
Экономия при брони: -3,97 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
34,50
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,36
Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
36,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,10
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
36,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
37,10
Экономия при брони: -2,11 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
38,64
Экономия при брони: -3,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левомицетин-ОЗ капли глазные 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорация Здоровье
36,81
Экономия при брони: -1,16 грн