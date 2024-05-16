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Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл 200 доз, №1 - Харьков (38166) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 385 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
338,04 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
329,80 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
400,96
Экономия: -80,88 грн
320,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
351,30 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
339,23 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3)
339,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
338,15
Экономия: -12,35 грн
325,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
370,32 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
374,34 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
346,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
372,49 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
383,60
Экономия: -60,70 грн
322,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
362,55
Экономия: -39,32 грн
323,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
341,97 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
338,21 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
337,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
379,10
Экономия: -54,84 грн
324,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
340,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
370,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
348,44 грн