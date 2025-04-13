Киев (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2157,48 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6200,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2157,70 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6200,04 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2124,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
1067,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2090,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2124,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6390,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6718,57
Экономия при брони: -236,93 грн
6481,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
4509,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6390,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6666,18
Экономия при брони: -300,54 грн
6365,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №60
Рош Украина
2239,50 грн
Кселода® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Рош Украина
6566,10 грн