Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,74
Экономия при брони: -4,12 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
69,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Солодки корни 100 г №1
Ключи Здоровья
93,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,34
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,36
Экономия при брони: -3,51 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,06
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
92,23
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,15
Экономия при брони: -3,47 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,67
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
111,37
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,11
Экономия при брони: -5,10 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,26
Экономия при брони: -4,44 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,72
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
92,53
Экономия при брони: -3,67 грн