Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,47
Экономия при брони: -4,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,26
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,65
Экономия при брони: -6,93 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,38
Экономия при брони: -14,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,93
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,58
Экономия при брони: -9,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,63
Экономия при брони: -19,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,38
Экономия при брони: -13,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн