Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,62
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,72
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
63,71
Экономия при брони: -3,01 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,32
Экономия при брони: -7,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
97,32
Экономия при брони: -3,52 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -10,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,92
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,66
Экономия при брони: -5,86 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,32
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,74
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,74
Экономия при брони: -7,00 грн