Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,32
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,94
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,67
Экономия при брони: -18,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,30
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,50
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
86,47
Экономия при брони: -5,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,39
Экономия при брони: -14,18 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,72
Экономия при брони: -12,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,50
Экономия при брони: -21,17 грн