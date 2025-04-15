Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,61
Экономия при брони: -5,99 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,50
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,64
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,45
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,50
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,28
Экономия при брони: -5,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
83,50
Экономия при брони: -7,70 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
116,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,17
Экономия при брони: -3,57 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -13,20 грн