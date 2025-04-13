Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 677 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Солодки корни 100 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Солодки корни 100 г №1
Ключи Здоровья
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
95,50
Экономия при брони: -9,22 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Солодки корни 100 г №1
Ключи Здоровья
112,40
Экономия при брони: -29,08 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,03
Экономия при брони: -26,95 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
72,50
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,65
Экономия при брони: -3,97 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,17
Экономия при брони: -5,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,39
Экономия при брони: -7,57 грн